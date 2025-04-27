Курск / © ТСН.ua

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В Сумской, Курской и Белгородской областях военно-политический, а теперь уже и дипломатический аспект превалирует над непосредственно боевым. По сравнению с тем, сколько удерживали ВСУ в Курщине, понятно, что там несколько осталось населенных пунктов, это значительно меньше, но юридически все же наши держат.

Об этом в эфире "Эспрессо" сказал основатель Благотворительного фонда "Закроем небо Украины", генерал, заместитель начальника Генерального штаба ВСУ (2006-2010) Игорь Романенко

"И хотелось бы Путину, хотелось бы Герасимову, кто-либо в российском руководстве, показать, что здесь уже полностью вытеснили. Это не соответствует действительности. Это примерно так же, как не соответствует действительности, что северокорейских военных целых подразделений, частей не было и не воевали на стороне россиян, на той же Курня, то есть Курня. этой точки зрения ничего нового", - сказал он.

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Игорь Романенко отметил, что российский диктатор Путин хочет показать победы своей армии, например, мероприятие войск на Сумщине. Вероятно, он хочет подводить итоги своей "специальной военной операции". Но это не означает завершения боевых действий.

"Они с результатами весомыми хотели бы показать, на это у них пропаганда работает, поэтому формируют, пытаются, буферную зону за на Сумщине, но об этих четырех населенных пунктах, которые или в серой зоне, или частично захвачены врагом, идет уже больше месяца. Подают, что уже, что продвигаются на Сумщину. на Сумщине год назад, год, обращаю внимание, представители ГУР подали, что у нас появились эти планы.

Романенко отметил, что со стороны украинских военных тогда произошли действия на опережение.

"И теперь ситуация по Белгородщине. Удачный рейд провели не очень глубоко, но этого достаточно, чтобы говорить, что там есть наши военные. Это новая область в переговорах и обменах", - говорит он.

Россиянам нужны результаты для переговоров. Они не могут взять Покровск, месяцами идут упорные бои. Тоже продвигаются месяцами в сторону Днепропетровской области, чтобы показать, 100 метров будет, они будут говорить: "Мы зашли еще и в Днепропетровскую область".

"То есть я хочу этим напомнить, что политический аспект, дипломатический, в отношении переговоров, он все больше имеет значение и действия войск пытаются реализовывать политические требования в этом смысле", - добавил Игорь Романенко.