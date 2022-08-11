Сумщина – наиболее заминированная с освобожденных территорий Украины: минами усыпана вся пограничная полоса в 20 км

Сумская область остается наиболее заминированной с деоккупированных территорий Украины. Полностью заминированной и опасной является 20-километровая полоса вдоль госграницы.

Сумская область имеет более 500 км границы с врагом.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах.

"Сумщина больше всего из деоккупированных территорий остается заминированной — более 47% ее территории было заминировано. Сейчас это островки, которые еще остаются опасными, есть большая лесистая местность, куда нельзя заходить. И также 20-километровое расстояние от государственной границы полностью остается заминированным", – рассказал глава МВД.

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Все потому, что чрезвычайники даже не могут подойти на некоторые приграничные территории. Ведь по Сумщине оккупанты могут выпускать за день сотни мин.

Напомним, из-за угрозы вторжения с территории Беларуси было осуществлено минирование приграничных территорий Волыни.

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