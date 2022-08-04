Сумщина под артиллерийским огнем оккупантов: какие последствия принес "русский мир"

Более полусотни снарядов в сутки прилетели в села, на улицы и во двор мирных жителей Сумщины.

Под артиллерийским огнем оказались три пограничных громады на Сумщине. Больше всего досталось Кранопольской – на этот раз оккупанты били прицельно по жилому массиву.

Об этом говорится в сюжете ТСН. 19:30.

Ни дня без взрывов – Краснополье – еще раз под вражеским огнем. На этот раз россияне атаковали поселок из самоходной артиллерии. Прилетело восемь 122-миллиметровых снарядов.

"Первый взрыв был очень слышен, потом было несколько взрывов — я их не считала, их было очень слышно, но мы были в безопасности", — говорит местная жительница Татьяна Клочкова.

Что их дом остался без окон – увидели уже когда с ребёнком вышли из подвала. На своем дворе собрали целую кучу осколков, чтобы малыши не ранили ноги. Посреди двора – воронка от попадания снаряда. Именно от него и пострадали три частных дома.

Когда начался обстрел – дети были в доме сами. Алексей с женой как раз уехал в магазине. Говорит, очень нервничал.

Позвонили им: говорят, что уже были в погребе. Окна уже вылетели, в доме столб пыли”, — вспоминает Алексей.

За все время от артобстрелов и авианалетов в громаде повреждено 160 частных домов. Половина жителей – уехали, другие – остались, потому что у них есть огороды и скот.

На рассвете оккупанты снова начали обстреливать общину из минометов. Кроме Краснопольской под вражеским огнем оказались сельские улицы, дворы, частные дома и хозяйства еще в двух общинах – Шалыгинской и Новослободской, загорелись пожары.

Но, несмотря на ежедневный огневой террор рашистов, покидать свои дома жители не хотят. Поэтому укрепляют погреба и укрытия. Между тем, пограничники вместе с другими силами обороны укрепляют свои позиции и фортификационные укрепления вдоль всего участка границы со страной-агрессором. На ежедневные обстрелы тоже отвечают и дают достойный отпор врагу.

Напомним, что на Львовщине "волонтеры" организовали схему завоза пикапов якобы для ВСУ.

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