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Сумщина под прицелом: пограничники фиксируют рекордное количество вражеских ДРГ
Активность ДРГ РФ сосредоточена на Сумщине, но угроза остается для Черниговщины и Харьковщины, отметил Андрей Демченко.
Пограничники отмечают наибольшее количество мер враждебных ДРГ на территорию Сумщины.
Об этом рассказал на брифинге спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
«Диверсионная работа врага не прекращается, и это преимущественно за пределы Сумской области. Даже несколько дней назад была разоблачена очередная попытка мероприятия на территорию Украины диверсионно-разведывательной группы», — сказал спикер.
По словам Демченко, по-прежнему активность вражеских диверсантов просматривается на севере Сумщины, ближе к Черниговской области, или в южнее — ближе к Харьковской. В центральной части активность вражеских диверсионно-разведочных групп меньше: там враг применяет другую тактику попыток мероприятия — малыми штурмовыми группами.
«Задача у диверсантов, подтверждающая случай последнего разоблачения попытки мероприятия ДРГ — минирование местности с надеждой, что на этих средствах подорвутся украинские воины, а также разведать позиции, где находятся и как построена линия обороны нашего войска для того, чтобы туда прицельно бить с помощью уже более мощного вооружения».
Еще одна задача ДРГ — собственными силами атаковать позиции украинских воинов, в том числе для того, чтобы захватить наших защитников в плен, уточнил представитель.
В то же время Демченко отметил, что нельзя сказать, что диверсанты проявляют свою активность ежедневно: может быть, несколько групп в течение недели разоблачены, может быть разоблачена одна группа в течение двух недель.
«Но отследить и сказать, где они точно будут применены, на каком отрезке, в том числе в пределах Сумской области, крайне сложно, потому что границы из Сумщины по границе с Россией — это около 550 км», — отметил он.
Спикер Дердпогранслужбы также добавил, что больше всего ДРГ сейчас пытаются зайти именно в пределах Сумской области, но нельзя сказать, что угроза ДРГ исчезла для Черниговщины или Харьковщины.
Напомним, враг перегруппировывается на Харьковщине: эксперт сообщил, будет ли стратегическое наступление.