Сумщина: россияне мощно стреляют по громадам из всех видов оружия

Обстрелы не утихают.
Пять авиаударов и 12 обстрелов Сумской области совершили военные РФ ночью и утром 21 марта. Обстрелы потерпели Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Середино-Будская громады.
Об этом сообщили в Сумской ОВО.
- Белопольская громада: армия РФ избивала из РСЗО (12 взрывов).
- Великописаревская громада: совершены минометные обстрелы (58 взрывов), обстрел из гранатомета (10 взрывов) и авиаудары – сброс с самолетов тактической авиации КАБ (5 взрывов).
- Середино-будская громада: две мины сбросила российская армия на территорию громады. Также был артобстрел (4 взрыва).
- Хотинская громада: зафиксирован минометный обстрел (6 взрывов).
- Краснопольская громада: произошел сброс с БпЛА взрывного устройства (1 взрыв).
Напомним, российские войска фактически ежедневно обстреливают населенные пункты Сумщины из разных видов вооружения.
Накануне глава ОВА Владимир Артюх в эфире "Радио Свобода" рассказал о возможных угрозах.
"Мы знаем сегодня данные, которые нам позволяют сказать, что большого преимущества относительно наших Вооруженных Сил, которые позволяли бы сказать, что есть такие возможные действия врага... я бы так не оценивал. Зная и наши силы, и зная силы врага Поэтому сегодня такой опасности не существует. Это что касается земли. Самая большая опасность нашего региона — это воздушные и ракетные удары, которые значительно интенсивнее стали происходить по нашей инфраструктуре", — сказал Артюх.
Также 22 населенных пункта уже находятся без местных жителей. Они выехали в безопасные места, а контроль над ними полноценно передали бойцам ВСУ.
❗️ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "ЭТО ВСЕ НАПОМИНАЕТ БАХМУТ: россияне стирают Сумщину с лица земли! Сотни прилетов и бомб!"
Читайте также: