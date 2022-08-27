Сумщина в огне: оккупанты выпустили более 220 снарядов и мин, ранив людей и животных (фото)

Российские войска в течение 27 августа обстреляли приграничье Сумской области со стороны РФ, выпустив более 220 снарядов и мин.

В результате вражеских обстрелов ранены два человека и скот.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Так, под обстрелом оказались территории Хотинской, Миропольской, Белопольской, Краснопольской громад Сумского района; Зноб-Новгородской громады Шосткинского района; Новослободской громады Конотопского района.

"В результате обстрела Новослободской громады ранены два человека — это члены одной семьи, мина прилетела прямо в их дом. Повреждены в селе также частные дома и хозяйственные сооружения. Ранен скот", — говорится в заявлении Живицкого.

Кроме того, в результате обстрела одного из сел Белопольской громады повреждена вся инфраструктура населенного пункта. Туда прилетели около 50 мин и загорелись пожары в зданиях училища, школы, детсада и почты. Также повреждены частные дома. По предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним, в этот же день российские войска обстреляли населенные пункты Харьковской области из РСЗО, убив женщину и ранив мужчину.

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