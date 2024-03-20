Сумщина: за последние сутки зафиксировано 65 "прилетов", 22 населенных пункта уже без людей

Ночью и утром, 20 марта, россияне совершили 16 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 65 взрывов.

В результате обстрелов Великописаревской громады погиб человек.

Об этом пресс-служба Сумской ОВА сообщает в Telegram.

Обстрелы потерпели Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманьская громады.

Что известно о ситуации в Сумской области

Российские оккупанты в последнее время значительно увеличили количество пограничных обстрелов Сумской области. От этого страдают как позиции украинских военных, так и мирные жители.

Глава ОВА Владимир Артюх в эфире "Радио Свобода" рассказал о возможных угрозах.

"Мы знаем сегодня данные, которые нам позволяют сказать, что большого преимущества относительно наших Вооруженных Сил, которые давали бы возможность сказать, что есть такие возможные действия врага... я бы так не оценивал. Зная и наши силы, и зная силы врага. Поэтому сегодня такой опасности не существует. Это что касается земли. Самая большая опасность нашего региона — это воздушные и ракетные удары, которые значительно интенсивнее стали происходить по нашей инфраструктуре", — сказал Артюх.

Также 22 населенных пункта уже находятся без местных жителей. Они выехали в безопасные места, а контроль над ними полноценно передали бойцам ВСУ.

"Я думаю, ближайшие сутки-два мы их оттуда эвакуируем. В других населенных пунктах менее угрожающая ситуация", — добавил Артюх.

❗️ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "ЭТО ВСЕ НАПОМИНАЕТ БАХМУТ: россияне стирают Сумщину с лица земли! Сотни прилетов и бомб!"

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