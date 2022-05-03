Сумщину дважды обстреляли с территории России - Госпогранслужба

Вечером 3 мая оккупанты с территории Российской Федерации обстреляли Сумскую область.

Украинские пограничники зафиксировали два обстрела Сумщины, которые российские захватчики совершили вечером, 3 мая, с территории Российской Федерации.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

"Враг применил реактивные системы залпового огня и минометы. После 18 часов в окрестностях одного из поселков Шосткинского района пограничники зафиксировали разрывы 8 ракет, выпущенных с российской территории ракетными системами залпового огня", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 3 мая во Львове прозвучал ряд взрывов и возникли перебои с электроснабжением. Местные власти сообщили о ракетных ударах.

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