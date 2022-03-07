Сумская, Мишина, Денисенко и другие известные актрисы записали молитву за украинских воинов – видео

Также они создали видео, где собрали кадры кровавой войны.

Известные украинские актрисы записали молитву с просьбой оберегать наших бойцов, защищающих Украину от нападения солдат РФ.

Так, Ольга Сумская, Ксения Мишина, Олеся Жураковская, Тоня Хижняк, Наталья Васько, Наталка Денисенко, Татьяна Кравченко и Анна Сагайдачная озвучили молитву богам разных религий, а также создали видео, где собрали кадры кровавой войны.

"Если ты существуешь, стань его броней! Стань защитой над головой. Стань его берцами, которые приведут нас к победе над темнотой. Стань его глазами, распознающими зло и уничтожающими его. Стань сердцем, испытывающим всю нашу любовь. Если ты существуешь, дай ему крылья, которые не сгорают от самого яркого солнца. Стань пламенем в его руках, что навеки очистит нас от этого мрака. Господь наш Иисус, Аллах Всемогущий, Ягве, Будда, Кришна, пророк Мухаммед, Джан, Мария Матерь Божья. Знаю, ты существуешь и стоишь сейчас бок о бок с нами. И носишь форму Вооруженных сил Украины, и бережешь детей наших, и красишь мир весь в сине-желтые цвета.Ты есть в каждом из нас. Верим в тебя, и в нашу победу", – говорится в молитве.

"Боже, храни наш народ!!!", "Молимся всем народом за нашу землю и наших воинов", "Правда на нашей стороне! И победа будет за нами", – отреагировали пользователи в комментариях.

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