Сумские подростки создали онлайн игру из событий на острове Змеиный, в которой использовали знаменитую фразу

Сумские подростки создали онлайн игру из событий на острове Змеиный, в которой использовали знаменитую фразу

Известна фраза украинского защитника с острова Змеиный теперь и в компьютерной игре с одноименным названием.

Сумские подростки создали патриотическую мини-игру, где нужно уничтожать солдат-зомби, пытающихся высадиться на украинский остров и топить корабли, говорится в ТСН.

Нашествие зомби, что со всех сторон подплывают на кораблях и пытаются высадиться на остров, игроки беспощадно поливают их огнем и забрасывают «бандеровским смузи». В игре главное – защитить базу, как и 24 февраля на пограничной заставе острова Змеиный.

События там уже известная на весь мир фраза с направлением движения русского военного корабля, вдохновили двух сумских подростков на создание одноименной игры. «Игра называется «Russian warship go f@ck yourself», – говорят ребята.

Также читайте На время военного положения упростили экзамены на водительское удостоверение и сменили обучение

14-летний Тимур — программист, 17-летний Степан, ныне в Италии – автор моделей фигур. В настоящее время в режиме видеосвязи ребята дорабатывают детали. Главные герои игры — животные, заботящиеся об окружающей среде, очищают землю от мусора и сжигают хлам, им, как нетрудно догадаться, и есть зомби-солдаты. «Там россияне с буквами V и Z сделаны в стилистике нашей игры, в стилистике зомби. Они так рядами-рядами, колоннами бегут в базу, а мы их сжигаем», — говорит Тимур.

Игроки набирают баллы, когда уничтожат корабли. Чем больше их пошло ко дну – тем ближе к победе. «Так совпало, как мы придумали эту игру и так сразу «Москву» затопили, то есть очень хорошо получилось, точно», — говорит мальчик.

Эта игра – лишь маленькая частица большого проекта об экологии, объясняет руководитель студии, которую посещают ребята. На разных уровнях, разные задачи. Этап с зомби и кораблями появился, когда началась война. И, вероятно, будет продолжение. «У нас основной уровень в игре – треш из фан – это сортировка мусора. Давайте еще сделаем так, что наши герои будут сортировать эту подбитую российскую технику и мы ее будем перерабатывать на украинскую технику, и таким образом герои будут зарабатывать баллы», — предлагает руководитель студии разработки игр при Сумском госуниверситете Илья Сафронов.

Увлекательная мини-игра под популярное музыкально-патриотическое сопровождение — эдакий антистресс и одновременно тренинг из точности.

Читайте также:

На глазах 10-летнего мальчика кафиры убили его родителей и дядю, но сейчас он не позволяет себе даже плакать

Враг пытается прорваться в селе Терново, расположенном на границе трех областей

Трасса Лисичанск-Бахмут под постоянным обстрелом, эвакуация невозможна уже третий день