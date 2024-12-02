Сумский район пережил более 2600 атак за ноябрь – районный совет

В ноябре 2024 года Сумской район подвергся более 2600 обстрелам различными видами вооружения, включая 195 ударов FPV-дронов, 279 сбросов взрывчатки с беспилотников, 238 попаданий управляемых авиабомб и 12 — неуправляемых авиаракет, а также 9 ракетных ударов и 5 атак дронов-камикадзе "Шахед". В результате этих атак погибло 15 мирных жителей, более 120 человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Сумского районного совета Геннадий Демьяненко.

"Прошедшая неделя также не стала исключением. Больше всего атак пришлось на Краснопольскую громаду — 131 удар. Повреждения домов и хозяйственных зданий зафиксированы в Бездрицкой, Хотинской и Миропольской громадах. В последних двух по одному гражданскому жителю ранено. В Сумской громаде из-за обстрела автостоянки и СТО погибло два человека. Выражаем глубокие соболезнования их семьям и близким. Этот удар повредил многоквартирные дома, детский сад и более десяти автомобилей", – сообщил Геннадий Демьяненко.

Также читайте Энергетики рассказали, как противостоят российским атакам

Он также добавил, что противовоздушные силы Украины продолжают демонстрировать высокий профессионализм. По данным Демьяненко, над Сумщиной было сбито около 150 вражеских беспилотников.

"Мы благодарны им за отвагу и самоотверженность! Спасибо всем, кто работает на защиту нашей земли – военным, добровольцам, спасателям и медицинским работникам. Каждый день – это борьба, но вместе мы выстоим", – подчеркнул он.

Напомним, что за ноябрь Россия 26 раз атаковала Харьков разными типами оружия. Общая длительность сигнала воздушной тревоги составила 97 часов и 7 минут.