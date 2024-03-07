Сумы — под авиационно-ракетным ударом: в ОВА сообщили о предварительных последствиях

Сирены в регионе раздались в 14:36.
Сегодня, 7 марта, враг нанес авиационно-ракетный удар по городу Сумы. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщили в Сумской ОВО.
На месте работают все необходимые службы, так что последствия атаки россиян еще уточняются.
В ОВА призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.
Напомним, по Одесской области российская армия выпустила ракету 7 марта. Воздушная цель утратила боевую способность над морем.
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