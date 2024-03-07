Сумы — под авиационно-ракетным ударом: в ОВА сообщили о предварительных последствиях

Сирены в регионе раздались в 14:36.

Сегодня, 7 марта, враг нанес авиационно-ракетный удар по городу Сумы. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщили в Сумской ОВО.

На месте работают все необходимые службы, так что последствия атаки россиян еще уточняются.

В ОВА призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Напомним, по Одесской области российская армия выпустила ракету 7 марта. Воздушная цель утратила боевую способность над морем.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.