Супероружие отменяется: почему россияне не смогут массово производить межконтинентальные ракеты

Поставить ее на конвейер невозможно для россиян.

Россияне атаковали Днепр 21 ноября. В частности, они использовали для удара межконтинентальную баллистическую ракету, которую враг запустил из Астраханской области.

Об этом рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в ежедневном возведении на 24 Канале.

По словам эксперта, эта ракета не является новым супероружием, ведь этой ракете уже около десятка лет. Однако россиянам на это, как всегда, не обращают на такие моменты внимания и поэтому могут назвать таким термином что угодно.

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По словам Свитана, из-за серьезных проблем россиян с экономикой эта ракета никак не станет на боевое дежурство и даже не попадет в серийное производство.

"То есть это сложное производство и поставить его на конвейер нереально для россиян в этих условиях, в которых они сейчас", – отметил Роман Свитан.

Эксперт отметил, что ее могут поставить на производство, если, например, заморозить войну. Так через 3 – 4 года эта ракета выйдет в серийное производство.

"Тогда они, конечно, могут их штамповать по несколько десятков штук, но не сотни", – добавил военный эксперт.

Напомним, удар по Украине межконтинентальной баллистической ракетой Р-26 "Рубеж" является абсолютно нелогичным шагом из-за огромной стоимости и чрезвычайно большой минимальной дальности ее полета.

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