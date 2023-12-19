"Супероружие" Путина не достигает целей: разведка Британии заявила об успехе украинской ПВО

Российский диктатор Владимир Путин назвал баллистические ракеты "Кинжал" своим "супероружием". Впрочем, украинское ПВО сбивает эти цели.

Об этом сообщила разведка Министерства обороны Великобритании.

Британские разведчики отмечают, что 14 декабря 2023 года российские военные впервые с августа этого года применили баллистическую ракету воздушного базирования "Кинжал". Агрессорка Россия запустила по меньшей мере одну ракету по центральной Украине, "вероятно, нацеленную на военный аэродром".

Отмечается, что в РФ ракета "Кинжал" была назначена играть важную роль в будущей военной доктрине Кремля. Эта воздушная цель, отмечают в разведке Британии, — один из шести видов "супероружия", заявленных Путиным в 2018-м. В войне с Украиной Россия хранит это оружие для целей, считающих высокоценными и хорошо защищенными.

К слову, РФ уже применяла "Кинжалы" раньше. Впрочем, подчеркнули британские аналитики, "Кинжал" почти наверняка имел неоднозначный боевой дебют.

"Многие запуски, вероятно, не достигли намеченных целей, тогда как Украине также удалось перехватить атаки этой якобы "непобедимой" системы", — отмечают в Минобороны Британии.

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Атака "Кинжалами"

Напомним, 14 декабря, в Украине четыре раза объявляли масштабную воздушную тревогу из-за взлетов МиГ-31К.

В ходе двух тревог РФ запустила ракеты по Хмельнитчине. Произошли взрывы. Оккупанты дважды атаковали регион "Кинжалами".

Кроме того, в Киеве прогремели мощные взрывы. Известно, что была уничтожена одна ракета Х-47М2 "Кинжал" в Киевской области.

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