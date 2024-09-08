Заместитель командира 3-й ОШБр отметил, что ни одно оружие, даже самое современное, не дает гарантий успеха на поле боя и победы в войне.

Не существует супероружия, которое может обеспечить успешное выполнение всех боевых задач. Существует просто современное оружие, которое в комплексе поможет добиваться хороших результатов.

Такое мнение высказал экскомандир "Азова", заместитель командира 3-й ОШБр майор ВСУ Максим Жорин в своем Telegram-канале.

"Очень популярная у нас тема — поиск универсальных "рецептов" для победы. Это были F-16, сейчас ракеты большого радиуса действия. Еще раз хочу подчеркнуть — супероружия не существует", — написал военный.

Он объяснил, что высококлассное современное вооружение, безусловно, влияет на врага и на то, насколько сложно с ним воевать. Самолеты, ракеты, артиллерия и противотанковые средства оказывают влияние на ход событий и помогают Силам обороны Украины на фронте. Но ни одному виду оружия нельзя приписывать "чрезвычайных волшебных качеств".

"Решить все, завершить войну могут только украинцы – с дальнобойными ракетами или без них. В тяжелой долгой борьбе", – подчеркнул Максим Жорин.

Напомним, по словам Жорина, пока Запад колеблется, месяцами обдумывая возможность бить их оружием по вражеской территории, коалиция террористов готовится к глобальным войнам и конфликтам.

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