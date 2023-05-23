Супругов, которые запустили в центре Москвы флаг легиона "Свобода России", задержали

В российской столице в понедельник 22 мая задержали супругов, которые запустили в небо над столицей РФ воздушные шарики с флагом легиона "Свобода России".

Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что задержанная пара приехала из Белоруссии.

Вечером в понедельник в небе заметили связи шаров сине-белого цвета, пролетавших возле гостиницы "Украина" и здания МГУ.

На место происшествия сразу прибыли экстренные службы и отследили по камерам, кто запустил шарики.

"Муж запустил пули, а жена снимала на телефон. После этого они быстро исчезли. Снятые кадры пара якобы "оперативно передала в проукраинские ресурсы", — говорится в сообщении.

Впоследствии стало известно, что пара задержали в Восточном Бирюлеве. 34-летний Дмитрий и 33-летняя Юлия приехали из Гомеля, их проверяют российские силовики.

Напомним, в понедельник, 22 мая, в небе над центром Москвы запустили флаг легиона "Свобода России", который сейчас "освобождает Белгородскую область от кремлевского режима".

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