Супругов, которые запустили в центре Москвы флаг легиона "Свобода России", задержали

Задержанная пара приехала из Белоруссии.
В российской столице в понедельник 22 мая задержали супругов, которые запустили в небо над столицей РФ воздушные шарики с флагом легиона "Свобода России".
Об этом сообщают российские СМИ.
Отмечается, что задержанная пара приехала из Белоруссии.
Вечером в понедельник в небе заметили связи шаров сине-белого цвета, пролетавших возле гостиницы "Украина" и здания МГУ.
На место происшествия сразу прибыли экстренные службы и отследили по камерам, кто запустил шарики.
"Муж запустил пули, а жена снимала на телефон. После этого они быстро исчезли. Снятые кадры пара якобы "оперативно передала в проукраинские ресурсы", — говорится в сообщении.
Впоследствии стало известно, что пара задержали в Восточном Бирюлеве. 34-летний Дмитрий и 33-летняя Юлия приехали из Гомеля, их проверяют российские силовики.
Напомним, в понедельник, 22 мая, в небе над центром Москвы запустили флаг легиона "Свобода России", который сейчас "освобождает Белгородскую область от кремлевского режима".
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