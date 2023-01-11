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Суровикин больше не руководит российскими войсками в Украине — минобороны РФ

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
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Суровикин больше не руководит российскими войсками в Украине — минобороны РФ

Фото: Пресс-служба Кремля

В военном ведомстве государства-агрессорки объяснили проведенные изменения в руководстве "расширением масштаба задач".

В среду, 11 января, министр обороны России Сергей Шойгу назначил командующим Объединенной группировкой войск в Украине начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Об этом сообщают российские пропагандисты со ссылкой на сообщение Миноороны РФ.

Сергей Суровикин, занимавший эту должность до Герасимова, назначен его заместителем. Суровикин пробыл в должности командующего всего три месяца.

Также заместителем Герасимова назначены главком Сухопутных войск Олег Салюков и заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким.

В военном ведомстве государства-агрессора объяснили проведенные изменения в руководстве "расширением масштаба решаемых задач и необходимостью организации более тесного взаимодействия видов и родов войск".

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о вероятности нового наступления на территорию Украины. Он заявил, что в России для этого и проводили мобилизацию.

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Дата публикации
Просмотры
4419
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