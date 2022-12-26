Суровикин увеличил шансы своей армии противостоять контрнаступлению ВСУ: возможен ли прорыв украинских военных

Командующий российской армией усилил фронт новыми солдатами численностью около 300 тысяч человек.

Генерал российской армии Сергей Суровикин, назначенный в сентябре командующим российскими войсками в Украине, снизил вероятность успешного контрнаступления ВСУ. Речь идет об "отступлении" оккупантов из Херсона и усилении фронта новобранцами.

Об этом говорится в статье Financial Times.

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По информации издательства, командующий российской армией усилил фронт новыми солдатами численностью около 300 тысяч человек. В FT отмечают, "эти более сильные оборонные позиции уменьшают шансы на успех украинского зимнего контрнаступления, которое перережет проходящий вдоль побережья Азовского моря сухопутный мост и соединяет Россию с Крымом, хотя прорыв все еще рассматривается западными военными аналитиками как возможный".

По словам бывшего бригадного генерала Вооруженных сил Британии армии Бена Барри, российская военная техника и большое количество личного состава "ничего не стоят, если разведка, руководство – неадекватны". Впрочем, что боевой дух и решимость украинских военных все еще "намного выше, чем у российских".

Российская армия перешла к новой оборонной тактике

По данным британской разведки, российская армия на Украине перешла к новой оборонной тактике. Речь идет о массовых минировках полей. Впрочем, как отмечают в разведке, они могут быть эффективными, только если прикрыты наблюдением и огнем. С октября российские силы в большинстве своем сосредоточились на строительстве оборонных позиций на многих участках линии фронта в Украине.

Как считает руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, рассказал, что в ближайший период коренных изменений на поле боя не будет.

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