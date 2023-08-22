Существенное снижение рисков масштабирования войны: Подоляк рассказал, как ситуация в Украине изменится после получения F-16

Истребители также помогут уменьшить количество российских окупантов.
Передача Украине истребителей F-16 существенно снизит риски мастирования войны и ускорит ее окончание.
Об этом на своей странице в соцсети написал советник главы ОП Михаил Подоляк.
“Передача Украине истребителей F-16 – это, прежде всего, о полном понимании странами-донорами (странами Северной Европы) и общей природы войны, и именно этого этапа. Это также о деэскалации, существенном снижении рисков масштабирования войны и ускорении справедливого финала. Это о минимизации украинских потерь, оптимизации наступательных операций и увеличении эффективности уничтожения российской оккупационной группировки”, — подчеркнул Михаил Подоляк.
По его словам, страны, которые соглашаются сегодня передать авиационную технику Украине, открыто показывают, что они глубоко заинтересованы в защите международного права, демократии и справедливости.
“Все это возможно только при абсолютном проигрыше России. Крайне важно, чтобы подобные решения принимали и другие партнеры Украины по коалиции”, — подчеркнул Подоляк.
Напомним, что Германия считает удары по Москве легитимными беспилотниками.
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