Существенный финансовый пакет помощи Украине от США: в Сенате назвали дату окончательного голосования

В понедельник, 16 мая, Сенат США будет голосовать по новому пакету помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов.
Окончательное же решение о помощи Украине сенат США планирует одобрить 18 мая 2022 года.
Об этом рассказал лидер меньшинства в Сенате республиканец Митч Макконнелл, сообщает The Washington Post.
"Я думаю, что для Соединенных Штатов важно помочь, важно, чтобы свободный мир помогал", – сказал Макконнелл во время разговора с журналистами в воскресенье из Стокгольма.
"Важно указать нашим коллегам и американскому народу, что это в наших интересах сделать это. Это не благотворительность. Это не какой-то раздаточный материал. Это о безжалостном бандите, который начинает марш по Европе", — ответил на вопрос некоторым республиканцам, выражающим обеспокоенность по поводу расходов. для Украины.
Напомним, что 14 мая президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией верхней палаты Конгресса Соединенных Штатов Америки во главе с лидером республиканского меньшинства в Сенате Митчеллом Макконнеллом.
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