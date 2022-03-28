Существует большой риск детонации: российские оккупанты размещают снаряды возле Чернобыльской АЭС

Денисова призвала МАГАТЭ отреагировать на действия оккупантов.

Российские оккупанты размещают свои снаряды возле Чернобыльской АЭС, что грозит ядерной опасностью.

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Об этом сообщила Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

"Наращивание военного присутствия рашистских войск в зоне отчуждения и вблизи Чернобыльской АЭС грозит повреждением изоляционных сооружений, построенных над четвертым энергоблоком станции после ее взрыва в 1986 году. Это неизбежно приведет к выбросу в атмосферу значительного количества радиоактивной пыли и заражения Украины и Европы. Игнорирующие строгие правила безопасности на ядерном объекте, оккупанты транспортируют и сохраняют значительное количество боеприпасов в непосредственной близости от атомной станции", - сообщила Денисова.

Уполномоченная добавила, что транспортный коридор захватчиков проходит через Припять и в нескольких сотнях метров от изоляционных сооружений атомной станции. Дальнейшее хранение боеприпасов осуществляется в соседнем городе Припятью, городе Чернобыль, также расположенном на незначительном расстоянии от АЭС.

"Существует большой риск детонации боеприпасов при загрузке и транспортировке. Используя атомные электростанции как укрытие и средство воздействия на ход войны, российские войска намеренно подвергают опасности всю Европу. Такие действия являются прямым нарушением Конвенции о запрете военного или любого враждебного использования средств воздействия на природную среду и статью 56 Дополнительного протокола 1977 года к Женевским конвенциям и другим актам по регуляции международных обязательств в ядерной сфере. Призываю международных партнеров и МАГАТЭ без промедлений принять все возможные меры для вывода войск Российской Федерации с территорий Чернобыльской АЭС и взять ее и другие ядерные объекты Украины под свою защиту", — отметила Денисова.

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