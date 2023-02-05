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"Существует консенсус": Шольц пообещал, что западное оружие не будет использовано для атак территории РФ

"Существует консенсус": Шольц пообещал, что западное оружие не будет использовано для атак территории РФ

Фото: Associated Press

Германия вместе с союзником ведет координацию по предоставлению оружия Украине.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о существовании консенсуса по поводу неиспользования Украиной западного оружия на территории Российской Федерации.

Об этом он сказал в интервью Bild.

"Вместе с нашими союзниками мы передаем Украине боевые танки, чтобы она могла защищаться. Мы тщательно взвешивали каждую партию оружия, тесно согласовывая с нашими союзниками, прежде всего с Америкой. Такой общий подход предотвращает эскалацию войны", – сказал Шольц.

Такой же "холоднокровный" подход, добавил он, Германия будет сохранять и дальше.

Отвечая на вопрос, существует ли договоренность с Владимиром Зеленским о том, что Украина не будет применять западное оружие на российской территории, Шольц сказал: "В этом отношении существует консенсус".

Напомним, ранее Шольц заявлял, что намерен дальше проводить переговоры с российским президентом-диктатором Владимиром Путиным. По его словам, Берлин будет продолжать усилия по прекращению войны агрессора РФ против Украины.

Немецкое издание уверяет, что Шольц предоставит Украине танки

Немецкое издание уверяет, что Шольц предоставит Украине танки

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