"Существует консенсус": Шольц пообещал, что западное оружие не будет использовано для атак территории РФ

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о существовании консенсуса по поводу неиспользования Украиной западного оружия на территории Российской Федерации.

Об этом он сказал в интервью Bild.

"Вместе с нашими союзниками мы передаем Украине боевые танки, чтобы она могла защищаться. Мы тщательно взвешивали каждую партию оружия, тесно согласовывая с нашими союзниками, прежде всего с Америкой. Такой общий подход предотвращает эскалацию войны", – сказал Шольц.

Такой же "холоднокровный" подход, добавил он, Германия будет сохранять и дальше.

Отвечая на вопрос, существует ли договоренность с Владимиром Зеленским о том, что Украина не будет применять западное оружие на российской территории, Шольц сказал: "В этом отношении существует консенсус".

Напомним, ранее Шольц заявлял, что намерен дальше проводить переговоры с российским президентом-диктатором Владимиром Путиным. По его словам, Берлин будет продолжать усилия по прекращению войны агрессора РФ против Украины.

Немецкое издание уверяет, что Шольц предоставит Украине танки

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