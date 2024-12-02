Существует ли альтернатива вступлению в НАТО для Украины: Зеленский ответил

Настоящие гарантии безопасности важны не только для Украины, но и для западных инвесторов.

Кроме вступления в НАТО, существуют различные форматы гарантий безопасности, но все они не подходят для Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью Kyodo News.

"Посмотрим на наш Будапештский меморандум. Это также был сильный документ, в котором были такие страны, как США, Великобритания, Франция, Китай, Россия – самые мощные страны обеспечивали безопасность Украины. И не сработало. Является ли что-то альтернативой НАТО? По нашему опыту – нет", – считает президент.

Также Президент Украины упомянул опыт Минских договоренностей.

"После 2014 года, когда была первая оккупация наших земель, был подписан Минский договор, и его подписали стороны. Это, кстати, о том самом "замороженном конфликте", который все нам постоянно предлагают, а я говорю, что не сработает и мы на это не пойдем, потому что это начало третьего этапа полномасштабной войны через несколько лет. И вот вам пример, Минские договоренности. Через несколько лет Путин подготовился, усилил свою армию и пришел уничтожить нас. Поэтому, когда мы говорим, есть ли альтернатива НАТО – наверное, но не в нашем опыте. И мы не хотим больше рисков. Достаточно", – отмечает Зеленский.

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Он подчеркнул, что Украина не может "встать на грабли" в третий раз. Президент добавил, что гарантии того, что Россия больше не придет с оккупацией, важны не только Украине, но и бизнесу и западным инвесторам.

"НАТО – это безопасность. И для Украины, и для наших партнеров. Для многих в регионе", – подытожил Зеленский.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Киев, чтобы во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским выяснить, к чему тот готов к мирным переговорам с Россией.