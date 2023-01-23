Существует ли альтернативная (невоенная) служба во время военного положения, можно ли ею воспользоваться

Что такое альтернативная военная служба, существует ли такая невоенная служба во время войны, читайте в материале ТСН.ua

В мирное время на альтернативную службу направляются граждане, подлежащие призыву на срочную военную службу, которые лично заявили о невозможности ее прохождения, потому что она противоречит их религиозным убеждениям.

Как разъясняют в Координационном центре по оказанию бесплатной правовой помощи, в статье 35 Конституции Украины определено, что каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Это право включает свободу исповедовать любую религию или не исповедовать никакую, беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, вести религиозную деятельность. В случае если исполнение воинской обязанности противоречит религиозным убеждениям гражданина, исполнение этой обязанности должно быть заменено альтернативной (невоенной) службой. Согласно статье 4 Закона Украины «О военной службе и воинской обязанности», граждане Украины имеют право на замену выполнения воинской обязанности альтернативной (невоенной) службой согласно Конституции Украины и Закону Украины «Об альтернативной (невоенной) службе».

Статьей 1 Закона Украины «Об альтернативной (невоенной) службе» определено, что альтернативную службу проходят на предприятиях, в учреждениях, организациях, деятельность которых связана с социальной защитой населения, здравоохранением, защитой окружающей среды, строительством, жилищно-коммунальной и сельским хозяйством, а также патронажной службе в организациях Общества Красного Креста Украины. Срок альтернативной службы больше срока срочной в 1,5 раза.

Лицо, желающее проходить альтернативную (невоенную) службу, в случае необходимости, должно подать документ, подтверждающий истинность этих убеждений, например, справку от своей религиозной общины из перечня зарегистрированных организаций, запрещающих использование оружия.

Существует ли альтернативная служба во время действия военного положения

С 24 февраля 2022 года в Украине действует военное положение, а значит действуют определенные ограничения прав и свобод граждан Украины.

В Законе Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» альтернативная (невоенная) служба во время войны не определена, поэтому замена военной службы альтернативной (невоенной) во время войны украинским законодательством не предусмотрена.

«На практике лиц, которые все же принадлежат к определенным религиозным общинам и которые просто не могут брать в руки оружие, а потому будут крайне неэффективны во время выполнения боевых задач, могут мобилизовывать в армию на относительно «мирные» должности, как повара, водители, инженеры. То есть, такие мобилизованные могут другим способом послужить государству и народу Украины, выполняя другие общественно полезные работы и задачи», — объяснили в Координационном центре по оказанию бесплатной правовой помощи.

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