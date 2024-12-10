Существует ли оружие, способное переломить ход войны – эксперт ответил

По мнению эксперта, game-changing weapons – оружия, которое переломит ход войны, на самом деле не существует.

Не существует оружия, которое могло бы кардинально переломить ход войны в пользу Украины.

Такое мнение высказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в интервью OBOZ.UA.

"На самом деле нет такого оружия, нет панацеи. Здесь вопрос выхода за рамки и предоставление нам более современных вооружений", – говорит Жмайло.

Он отметил важность дальнобойности. Чтобы партнеры и дальше поставляли ATACMS, Storm Shadow и Scalp.

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"Чтобы мы могли хотя бы на этом этапе снизить давление на нашу курскую группировку. Также очень важны противопехотные мины, чтобы ставить заграждения против "ползущих" наступлений россиян. То есть любая линейка очень важна, как и усиление нашей ПВО, причем постоянное, поэтому что давление с неба достаточно велико", — отметил эксперт.

"Шагом вперед" он назвал размещение в Украине стратегического неядерного вооружения. Речь идет о ракетах Tomahawk и Strike Missile Tomahawk с соответствующим согласованием всех целей, составляющих основу российского военно-промышленного комплекса.

"Потому что непрекращение боевых действий – а сейчас хотят просто прекращение огня – возможно только, если на территории Украины будет сила, которая способна противостоять Российской Федерации. Следовательно, этот трек, этот вызов предстал перед нашей дипломатией, особенно после удара Путина "Орешником", с которым мы будем работать с новой администрацией Трампа", – подытожил Дмитрий Жмайло.

Ранее мы писали, что украинский разведывательно-ударный комплекс был допущен к эксплуатации в ВСУ.

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