Существует ли угроза наступления на Одессу: военные оценили потенциал россиян

Сейчас у россиян снижены десантные возможности из-за потери больших десантных кораблей. Поэтому о наступлении на Одессу пока речь не идет.

Об этом начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук заявил в эфире телеканала "Эспрессо".

"Во-первых, сейчас у россиян снижены именно десантные возможности в связи с потерей больших десантных кораблей, треть из которых теперь физически не существует и еще треть стоит на доковых ремонтах. Поэтому, имея на вооружении всего 5 единиц, такие операции не проводятся. Во-вторых, такие операции не проводятся без соответствующей общевойсковой операции на суше. На суше россияне в 2022 году остановились в Николаевской области", — отметил Плетенчук.

По словам спикера Сил обороны юга, у россиян пока нет ресурсов дойти до Одессы.

"Это выглядит как фантастический сценарий для РФ. Не следует забывать, что есть береговые артиллеристы, ракетные артиллерийские войска, которые не подпустят противника к побережью. То есть все эти варианты невозможны. Враг это прекрасно понимает. Кроме реки Днепр, еще есть река Южный Буг, которая тоже достаточно широка в устье. Поэтому, чтобы дойти до Одессы, у россиян нет физически ресурсов", — подчеркнул Плетенчук.

Напомним, спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что наступление российской армии на Сумскую область не следует исключать. Оно может состояться, чтобы отвлечь украинские силы с других участков фронта.

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