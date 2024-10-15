Существует ли угроза наступления на юге: эксперт дал ответ

Российские оккупанты будут предпринимать попытки наступать на юге.

Об этом заявил экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак в эксклюзивном интервью OBOZ.UA, отвечая на вопрос, есть ли у него отрицательный прогноз относительно юга.

"Попытки наступать будут. Есть такой населенный пункт на границе двух областей, Запорожской и Донецкой, – Новодаровка. Они могут попытаться пройтись вглубь материка в направлении трассы Курахово – Запорожье, обрезать эту дорогу, перекрыть нам сообщение, заставить нас отойти от Курахово и быстро захватить значительную часть территории, не прилагая безумных усилий", – отметил он.

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Ступак добавил, что, таким образом, враг может перерезать путь.

Эксперт выразил надежду, что военное руководство знает об этой опасности и принимает необходимые меры.

Напомним, журналист Виталий Портников выразил мнение, что в Украине и дальше будут снижать мобилизационный возраст и начнут набирать в армию женщин, если война с Россией будет продолжаться еще несколько лет.

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