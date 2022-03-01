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Существует риск подрыва газопроводов: на объектах задерживают диверсантов, размещавших метки для врага

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Существует риск подрыва газопроводов: на объектах задерживают диверсантов, размещавших метки для врага

Associated Press

Специалисты пытаются минимизировать риск взрывов.

Российские войска могут готовить взрывы газопроводов.

Об этом сказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" в прямом эфире в ходе совместного информационного марафона украинских телеканалов.

Он заверил, что риск подрыва газопроводов есть. "Практически на всех объектах были замечены диверсанты, расставлявшие соответствующие метки. Мы точно не знаем, зачем это они делали. Использовать эти объекты фактически как щит, то есть захватывать, как мишень использовать, гражданское население и обеспечение критической жизнедеятельности людей, или какие-то другие у них цели. Мы пытаемся эти метки затирать, убирать для того, чтобы минимизировать риски таких атак", — отметил он.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

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