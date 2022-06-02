"Существует угроза голода для десятков миллионов людей": Зеленский рассказал о глобальном продовольственном кризисе из-за действий РФ

"Существует угроза голода для десятков миллионов людей": Зеленский рассказал о глобальном продовольственном кризисе из-за действий РФ

Мир на пороге продовольственного кризиса. Все потому, что российская армия блокирует акватории морей.

Дефицит на рынке наблюдается не только в нашей стране, но и во всем мире. Вместе с тем ощутимо выросли цены на базовые продукты.

Об этом во время выступления на Международном форуме безопасности GLOBSEC в Братиславе сказал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, сейчас существует угроза голода для десятков миллионов людей в разных странах. Если этого не предотвратить, получим проблему политического хаоса в некоторых государствах Африки, Азии.

Кроме того, может произойти миграционный кризис в Европе, когда люди из страдающих от голода стран будут искать спасения.

"Также продовольственный кризис неизбежно приведет к масштабным протестам и в европейских странах. Многим правительствам придется объяснять протестующим на улицах разных европейских городов, почему наш континент оказался в заложниках одного государства – это государство Россия – и одного человека – в Москве, – которое отдало приказ о морской блокаде Украины", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что житель Краматорска сдавал оккупантам позиции ВСУ, после чего их обстреляли ракетами.

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