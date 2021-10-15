Сутки на Донбассе: боевики вновь применили запрещенное вооружение

Оккупанты обстреляли украинские позиции у Южного, Новолуганского и Катериновки.

За прошедшие сутки, 14 октября, боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня, один раз применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.

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Так, террористы открывали огонь:

Вблизи Южного оккупанты — из станковых противотанковых гранатометов.

У Новолуганского — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе Катериновки — из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

По состоянию на 7:00 утра 15 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, что Россия доставила на Донбасс уже 103-й "гумконвой" — Киев направил ноту протеста.

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