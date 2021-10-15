Сутки на Донбассе: боевики вновь применили запрещенное вооружение

Оккупанты обстреляли украинские позиции у Южного, Новолуганского и Катериновки.
За прошедшие сутки, 14 октября, боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня, один раз применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.
Так, террористы открывали огонь:
- Вблизи Южного оккупанты — из станковых противотанковых гранатометов.
- У Новолуганского — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
- В районе Катериновки — из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
По состоянию на 7:00 утра 15 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, что Россия доставила на Донбасс уже 103-й "гумконвой" — Киев направил ноту протеста.