Сутки на фронте: боевики шесть раз нарушили режим тишины, ранен украинский боец

Сутки на фронте: боевики шесть раз нарушили режим тишины, ранен украинский боец

С начала суток, 8 октября, боевики уже дважды обстреливали позиции ООС.

В районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки, 7 октября, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушали режим прекращения огня, из них один раз с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.

Об этом говорится в утреннем возведении ООС.

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Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции Вооруженных Сил Украины с целью поддержания напряжения и провоцирования огня. Так, в течение суток обстрелы зафиксировано:

в направлении Южного оккупанты вели огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

вблизи Марьинки боевики обстреляли украинские позиции из минометов калибра 82 мм.

у Новозвановки враг совершил обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

в сторону населенного пункта Золотое-4 враждебные оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

неподалеку Майорска велись обстрелы из ручных противотанковых подствольных гранатометов.

Также на Луганщине зафиксировано пролет вражеского беспилотника, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

По состоянию на 7 часов утра, 8 октября, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. В частности, позиции украинских воинов у Золотого-4 враг обстрелял используя ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

У Троицкого оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину была оказана неотложная домедицинская помощь и его эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — средней тяжести.

Украинские защитники для прекращения огневой активности врага открывали огонь, не применяя запрещено минского договоренностями вооружения.

Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации.

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