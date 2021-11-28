Сутки на передовой: боевики 5 раз нарушили "тишину" и били из тяжелого вооружения

Сутки на передовой: боевики 5 раз нарушили "тишину" и били из тяжелого вооружения

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

За прошедшие сутки, 27 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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Об этом говорится в утренней сводке ООС 28 ноября.

Так, в направлении Марьинки враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм. Возле Южного российские наемники совершили обстрел из минометов калибра 82 мм. В сторону Золотого-4 противник применил минометы калибра 82 мм, ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Кроме того, неподалеку от населенного пункта оккупанты осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2. В районе Новолуганского враг обстрелял наши позиции из крупнокалиберных пулеметов.

По состоянию на 7 часов утра 28 ноября нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, ранее наша разведка сообщала, что кадровые военные РФ были направлены для усиления разведывательно-диверсионных и саперных подразделений на оккупированную часть Донбасса.

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