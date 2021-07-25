Сутки на передовой: боевики били из минометов и гранатометов по позициям украинских военных

Сутки на передовой: боевики били из минометов и гранатометов по позициям украинских военных

На Донбассе с начала суток, 25 июля, российские наемники один раз нарушили режим "тишины".

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки, 24 июля, поддерживаемые Россией боевики девять раз нарушали режим прекращения огня. Боевых потерь за прошедшие и текущие сутки в результате вражеского огня среди украинских военных нет.

Об этом говорится в утреннем сводке штаба Объединенных сил.

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У населенных пунктов Новоалексеевка и Золотое-4 оккупанты применяли противотанковые ракетные комплексы. Вблизи Водяного, что у Донецка, противник вел огонь из минометов 120-го калибра.

Неподалеку Южного и Широкино противник обстреливал украинские позиции со станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Авдеевки российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 82-го калибра.

В направлении Новотошковское и Нью-Йорке боевики применяли станковые противотанковые гранатометы. А на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь. Военные ВСУ контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

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По состоянию на 7:00 утра, 25 июля, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Возле Новозвановки российские наемники вели огонь из вооружения БМП-1, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ через установленный координационных механизм.

Напомним, 24 июля стало известно, что в военном госпитале Харькова умер 38-летний боец, раненный на Луганщине. Старший лейтенант Дмитрий Сивоконь получил ранения во время артиллерийского обстрела боевиков. Осколками офицеру посекло тело.

Новости Украины: в госпитале Харькова умер военный, который получил осколочные ранения

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