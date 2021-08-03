Сутки на передовой: боевики продолжают нарушать перемирие, стреляя из гранатометов и минометов по ООС

Сутки на передовой: боевики продолжают нарушать перемирие, стреляя из гранатометов и минометов по ООС

Оккупанты били с минометов и запускали беспилотник.

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки, 2 августа, поддерживаемые Россией боевики семь раз нарушали режим прекращения огня. Боевых потерь среди украинских военных за прошедшие сутки в результате вражеского огня нет.

Об этом говорится в утренней сводке штаба Объединенных сил.

Так, вблизи Опытного враг обстреливал украинские позиции из минометов 82-го калибра. Неподалеку Причепиловки противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

У Южного и Новолуганское российские наемники обстреливали украинские позиции по автоматических станковых гранатометов.

В районе Светлодарска враг применял станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Вблизи Орехово российские оккупанты осуществляли обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь. Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

По состоянию на 7:00, 3 августа, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. У населенного пункта Золотое-4 вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия.

В направлении населенного пункта Светлодарск враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Луганского противник открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Напомним, 26 июля в результате вражеских обстрелов четыре военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое — боевые травмы. Раненые находятся в лечебном учреждении.

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