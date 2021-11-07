Сутки на передовой: боевики с помощью беспилотника сбросили на позиции ООС осколочную гранату

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
На Донбассе за прошедшие сутки, 6 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня.
Об этом говорится в утренней сводке штаба операции Объединенных сил.
Российско-оккупационные войска, как отмечается, продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы и обстреливать позиции Вооруженных сил Украины. Так, вблизи Зайцевого боевики открывали огонь из стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Болотенное окупанты привлекли беспилотник, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вооруженные провокации противника украинские защитники открывали ответный огонь.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
По состоянию на 7 часов утра, 7 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
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