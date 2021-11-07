Сутки на передовой: боевики с помощью беспилотника сбросили на позиции ООС осколочную гранату

Сутки на передовой: боевики с помощью беспилотника сбросили на позиции ООС осколочную гранату

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

На Донбассе за прошедшие сутки, 6 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня.

Об этом говорится в утренней сводке штаба операции Объединенных сил.

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Российско-оккупационные войска, как отмечается, продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы и обстреливать позиции Вооруженных сил Украины. Так, вблизи Зайцевого боевики открывали огонь из стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Болотенное окупанты привлекли беспилотник, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вооруженные провокации противника украинские защитники открывали ответный огонь.

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Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

По состоянию на 7 часов утра, 7 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

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Московитские оккупанты стреляли в направлении передовых позиций украинских военных на Донбассе

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