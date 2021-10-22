Сутки на передовой: боевики стреляли из противотанковых гранатометов и тяжелых пулеметов

С начала суток зафиксировано одно нарушение режима "тишины".
На Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации на протяжении прошлых суток, 21 октября, четыре раза нарушили режим прекращения огня, один из которых с применением запрещенного минского договоренностями вооружения. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Об этом говорится в утренней сводки операции Объединенных сил сил.
Так, в районе Луганского враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Около Южного российские наемники совершили обстрел из стрелкового оружия.
В направлении Крымского оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также с станковых противотанковых гранатометов.
На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь, заставив его прекратить обстрелы.
По состоянию на 7 часов утра 22 октября, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
Неподалеку Золотого-4 противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению.
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