Сутки в ООС: боевики 8 раз обстреляли украинские позиции, один боец ранен

Сутки в ООС: боевики 8 раз обстреляли украинские позиции, один боец ранен

Террористы открывали огонь возле Луганского, Светлодарска, Новоалександровки, Золотого-4, Марьинки и Шумов.

В течение этих суток, 31 октября, боевики на Донбассе 8 раз нарушили режим прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, террористы открывали огонь возле:

Луганского — из гранатометов разных систем;

Светлодарская и Новоалександровка — из крупнокалиберных пулеметов;

Марьинки и Шумов – из минометов калибра 82 мм.

Золотого-4 – из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.

Также в Луганской области беспилотник оккупантов, вероятно "Орлан-10", пересек линию столкновения.

В результате вражеских действий один военнослужащий получил боевую травму. Ему оказали медицинскую помощь и эвакуировали в больницу. Состояние здоровья бойца удовлетворительное.

Напомним, что за прошедшие сутки, 30 октября, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушали режим прекращения огня.

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