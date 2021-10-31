Сутки в ООС: боевики 8 раз обстреляли украинские позиции, один боец ранен

Террористы открывали огонь возле Луганского, Светлодарска, Новоалександровки, Золотого-4, Марьинки и Шумов.
В течение этих суток, 31 октября, боевики на Донбассе 8 раз нарушили режим прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Так, террористы открывали огонь возле:
- Луганского — из гранатометов разных систем;
- Светлодарская и Новоалександровка — из крупнокалиберных пулеметов;
- Марьинки и Шумов – из минометов калибра 82 мм.
- Золотого-4 – из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.
Также в Луганской области беспилотник оккупантов, вероятно "Орлан-10", пересек линию столкновения.
В результате вражеских действий один военнослужащий получил боевую травму. Ему оказали медицинскую помощь и эвакуировали в больницу. Состояние здоровья бойца удовлетворительное.
Напомним, что за прошедшие сутки, 30 октября, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушали режим прекращения огня.
Читайте также: