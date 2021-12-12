Сутки в ООС: боевики "накрыли" украинские позиции из гранатометов, один боец ранен

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
За прошедшие сутки, 11 декабря, боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Да, террористы открывали огонь:
- В направлении Песчаного – из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.
- Вблизи Каменки – из стрелкового оружия.
- В сторону Катериновки – из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.
Напомним, что российские танкисты провели боевые стрельбы у границ Украины и в оккупированном Крыму.
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