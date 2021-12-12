Сутки в ООС: боевики "накрыли" украинские позиции из гранатометов, один боец ранен

Сутки в ООС: боевики "накрыли" украинские позиции из гранатометов, один боец ранен

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

За прошедшие сутки, 11 декабря, боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Да, террористы открывали огонь:

В направлении Песчаного – из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Каменки – из стрелкового оружия.

В сторону Катериновки – из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

Напомним, что российские танкисты провели боевые стрельбы у границ Украины и в оккупированном Крыму.

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