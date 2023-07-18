"Суверенные и независимые Россия и Украина": в ООН рассказали, как должна закончиться война

В ООН считают, что в будущем Украина и Россия должны научиться сосуществовать.

Глава Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кереши раскритиковал Совет безопасности ООН из-за отсутствия реакции на войну России против Украины. Он подчеркнул, что этот орган не смог принять ни одной резолюции, в то время как Генассамблея издала 6 решений. Кереши также считает, что война "должна закончиться суверенными Украиной и Россией".

Об этом пишет "Укринформ".

Чаба Кереши заявил, что Генассамблея ООН решительно осудила войну России и поддержала территориальную целостность Украины. В то время как отсутствует реакция Совбеза, что угрожает миру.

Он заявил, что в результате России существует опасность для мира в продовольственном аспекте, энергетической безопасности, изменении климата и влияния на природу.

"Если быть совершенно откровенным, эта война совсем несовместима с реализацией наших общих целей, которых мы надеемся добиться, чтобы обеспечить выживание человечества", — заявил глава Генеральной Ассамблеи ООН.

Он заявил, что в соответствии с международным правом война должна закончиться восстановлением территориальной целостности Украины.

"Важно, чтобы все признали и согласились, что Генеральная Ассамблея и международное сообщество знают как истину, что эта война, как и все остальные войны, закончится. И закончится она суверенной и независимой Украиной и суверенной и независимой Россией", — заявил Кереши.

Он добавил, что Украине и России в будущем придется сосуществовать.

Напомним, на заседании Совбеза ООН 17 июля Британия призвала РФ прекратить войну против Украины.

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