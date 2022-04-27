Свадьба через смартфон, ФЛП, "еМалятко": в "Дії" возвращаются старые сервисы и появятся новые услуги

Свадьба через смартфон, ФЛП, "еМалятко": в "Дії" возвращаются старые сервисы и появятся новые услуги

В "Дії" возвращаются старые сервисы, которые временно были недоступны из-за безопасности. Также появятся новые услуги, например, заключение брака через смартфон.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что сейчас развивают и совершенствуют услуги для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) : получение статуса и выплат.

Этими наработками он поделился в интервью РБК-Украина.

"Планируем еще некоторые новые социальные услуги и финтех-продукты. Наша цель неизменна – отцифровать все услуги, которые есть в нашем государстве, сделать их онлайн", – рассказал он.

По словам министра, сейчас работа в большинстве своем идет над тем, что "уже для всех понятно".

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"Например, сейчас хотим перенести "еМалятко" в мобильное приложение "Дія", чтобы человек, когда родился ребенок, мог его зарегистрировать с собственного смартфона. Хотим комплекс услуг для ФЛП также сделать доступным на смартфоне, а не только на портале", — добавил Федоров.

Министр также пообещал – вскоре и брак можно будет заключить, не выходя из дома.

"Мы пока сделали на портале возможность подать документы онлайн. Но думаю, что мы изменим философию этой услуги, чтобы можно было на смартфоне не просто подать документы, но и зарегистрировать брак", — добавил Федоров.

Ранее мы писали о том, как переселенцам через Дію продлить на шесть месяцев выплату пособия.

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