Свадебные фото с любимой облетели весь мир и попали в The Times: в боях за Украину погиб военный

На войне погиб украинский военный Вячеслав Хохлюк, чьи фото со свадьбы облетели мир и публиковались в известном британском издании The Times. Прощание с защитником состоялось 27 апреля в Киеве на Байковом кладбище.

Об этом сообщает " Вечерний Киев ".

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7 апреля прошлого года бойцы 112 бригады территориальной обороны Киева 25-летняя Анастасия Мохина и 43-летний Вячеслав Хохлюк расписались на Старокиевской горе. Фотографии молодоженов в камуфляжной форме попали на первую полосу The Times.

Известно, что Вячеслав сначала был в 112-й бригаде ТРО, а затем перешел в 5-ю отдельную штурмовую бригаду, где был начальником связи батальона. Он участвовал в боях за освобождение Киевщины. В жизни до войны занимался спортом и любил путешествовать на мотоцикле.

Год назад счастливая девушка у себя на странице в Instagram написала: "С сегодняшнего дня официально муж и жена. Вместо платья — форма, расписывает комбат, на плече не сумочка, а автомат, однако рядом лучшие люди, без которых такого праздника просто не получилось бы! Этот день для нас — это миллион объятий, теплых слов, красивых цветов и настоящих и искренних людей рядом. Вы все лучшие!".

На войне погиб военный, чьи свадебные фото с любимой публиковало The Times. Фото: Михаил Палинчак

На войне погиб военный, чьи свадебные фото с любимой публиковало The Times. Фото: Михаил Палинчак

На войне погиб военный, чьи свадебные фото с любимой публиковало The Times. Фото: Михаил Палинчак

Напомним, на фронте погиб Андрей "Кельт" Линийчук, сбивший 16 вражеских дронов и вертолет Ка-52.

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