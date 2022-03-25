Сверхмощной и дорогой ракетой оккупанты на этот раз "ликвидировали" клуб и базар в селе Киевской области

Сверхмощной и дорогой ракетой оккупанты на этот раз "ликвидировали" клуб и базар в селе Киевской области

О масштабных разрушениях, никак не влияющих на ход войны в сюжете ТСН.

Сотня тысяч долларов за один разрушенный сельский клуб – российские захватчики поражают мир своими странными и нелогичными атаками. Сверхмощную ракету они выпустили по селу Бышев Киевской области.

Об этом говорится в ТСН.

Бахнуло так, что от огромного сельского клуба едва осталось пол стены. Крыши срывало из соседнего магазина, аптеки, окна вылетели во всех домах метрах в 200 от эпицентра взрыва. Селянам клуб жалко, фактически это архитектурный памятник местного значения, говорят они. Дом культуры был построен сразу после Второй мировой войны.

Рядом с клубом несколько изуродованных авто. В одном из них и погиб человек, еще несколько получили ранения. Это гражданские люди. Ни одного объект военной инфраструктуры не пострадало, потому что в Бишеве ничего военного никогда и не было. Но был рынок с павильонами, которые сейчас пробуют разгрести.

«Тут был базар, павильон мясной, мясо продавали, а тут молоко. Нет ничего, новый базар был», – говорят местные.

Под завалами клуба исчезла и местная библиотека. Среди старого кирпича виднеется книга с афоризмами и цитатами великих. Рядом памятник Шевченко – Тарас Григорьевич не пострадал от российской ракеты, тяжелым взглядом украинский гений смотрит на ужасы новейшей войны. До Бишева доносится грохот тяжелых боев в Макарове.

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