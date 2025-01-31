Сверхмощный БПЛА с 250-килограммовой бомбой: чем ВСУ наносят удары по российским объектам

В Силах беспилотных систем сообщили, что более года наносят удары в тылу врага, и таких миссий уже десятки.

Командование Сил беспилотных систем (ССС) подтвердило использование БПЛА дальнего действия. Дрон способен нести 250-килограммовую авиабомбу и преодолевать до 2000 км с возможностью возврата.

Об этом сообщил Telegram-канал Сил беспилотных систем.

"Это уникальная разработка, которая меняет правила игры на поле боя", – отметили в СБС.

Военные отметили, что вражеская пропаганда постоянно заявляет о якобы "сбитии" таких украинских дронов, но факты поражения военных и стратегических объектов на территории РФ говорят сами за себя.

"Взрывы на объектах ВПК, НПЗ и складах боеприпасов свидетельствуют о другом. Операторы 14-го Отдельного Полка БпАК СБС более года наносят удары в тылу врага, преодолевая сотни, а иногда и тысячи километров. Таких миссий уже десятки, и продолжение следует", – добавили в СБС.

Украинские защитники отметили, что большинство операций Сил беспилотных систем секретны и не подлежат разглашению. Впрочем, они наносят критические удары по стратегическим объектам военной инфраструктуры врага.

Напомним, Украина использует дроны дальнего действия собственного производства, чтобы наносить России все более чувствительные удары.

Читайте также: