Сверхзвуковые ракеты России в войне с Украиной: как они действуют

Сверхзвуковые ракеты России в войне с Украиной: как они действуют

Сверхзвуковые ракеты могут включать в себя ядерные боеголовки.

Российские оккупанты, которые вторглись в нашу страну и получили жесткий отпор от ВСУ, пытаются атаковать нас с воздуха. Однако и в этом направлении они терпят поражения. При этом продолжают обстреливать мирные города и инфраструктурные объекты. Западные аналитики утверждают, что Кремль использует в Украине сверхзвуковые ракеты.

ТСН.ua рассказывает, как они действуют и какие ракеты находятся на вооружении в РФ.

Сверхзвуковые ракеты РФ применяли в нашей стране не менее двух раз. Сами же пропагандистские СМИ Кремля утверждают, что нанесли ими удар по складу горючего под Николаевом. Второй удар получил склад боеприпасов на Ивано-Франковщине.

По данным американских чиновников, запуски, вероятно, имели целью опробовать оружие и отправить сообщение Западу о российских возможностях. Враг использовал ракеты типа "Кинжал".

Что такое "Кинжал"

Это российский авиационный ракетный комплекс. Сверхзвуковые ракеты “Кинжал” могут поражать стационарные объекты, а также корабли, авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты. Впервые Путин упоминал о таком типе ракет еще в 2018 году.

“Кинжал” не является крылатой ракетой, а является аэробаллистической. Запускает ее модернизированный истребитель МиГ-31. Он, по сути, служит первой ступенью запуска ракеты.

Что такое сверхзвуковые ракеты

Вместе с РФ подобный вид вооружения разрабатывается Китаем и США.

Для запуска сверхзвуковой ракеты, в 10 раз превышающей скорость звука, используются истребители МиГ. Ракеты могут летать в атмосфере на скорости около шести тысяч километров в час и маневрировать, что затрудняет их обнаружение силами ПВО. Вес ракеты: 500 кг.

Сверхзвуковые ракеты могут включать в себя ядерные боеголовки.

Действительно ли РФ применяла "Кинжал"

Российские пропагандистские СМИ утверждают, что они наносили удары по военным складам Украины сверхзвуковыми ракетами. Однако западные аналитики, в том числе австрийский эксперт Том Купер, говорят, что Кремль запускал не “Кинжал”, а ракеты “Точка”. При этом в прессе говорят о сверхзвуковых ракетах для пропаганды и устрашения.

"Вероятно, "Кинжал" — это не что иное, как "Точка", выпущенная МиГ-31. Зато по телевизору можно похвастаться российскими высокими технологиями. Имейте в виду: нет смысла тратить время и драгоценные МиГ-31, которые нужны ВКС для обороны огромного воздушного пространства Сибири, на то, что может сделать система наземного базирования”, — написал на своей странице в соцсети Том Купер.

В то же время российский аналитик Павел Фельгенгауэр отмечает, что "Кинжал" мало что изменит в Украине, кроме "предоставления определенного психологического и пропагандистского эффекта", поскольку его использование может означать, что в РФ заканчиваются другие виды вооружения.

Другие типы гиперзвуковых ракет

Россия также разработала другие типы сверхзвуковых ракет, среди которых могут быть:

"Сармат"

"Авангард"

"Циркон"

Ракеты Д-30 "Булава"

Читайте также: