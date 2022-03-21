Сверхзвуковые ракеты России в войне с Украиной: как они действуют

Сверхзвуковые ракеты могут включать в себя ядерные боеголовки.
Российские оккупанты, которые вторглись в нашу страну и получили жесткий отпор от ВСУ, пытаются атаковать нас с воздуха. Однако и в этом направлении они терпят поражения. При этом продолжают обстреливать мирные города и инфраструктурные объекты. Западные аналитики утверждают, что Кремль использует в Украине сверхзвуковые ракеты.
ТСН.ua рассказывает, как они действуют и какие ракеты находятся на вооружении в РФ.
Сверхзвуковые ракеты РФ применяли в нашей стране не менее двух раз. Сами же пропагандистские СМИ Кремля утверждают, что нанесли ими удар по складу горючего под Николаевом. Второй удар получил склад боеприпасов на Ивано-Франковщине.
По данным американских чиновников, запуски, вероятно, имели целью опробовать оружие и отправить сообщение Западу о российских возможностях. Враг использовал ракеты типа "Кинжал".
Что такое "Кинжал"
Это российский авиационный ракетный комплекс. Сверхзвуковые ракеты “Кинжал” могут поражать стационарные объекты, а также корабли, авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты. Впервые Путин упоминал о таком типе ракет еще в 2018 году.
“Кинжал” не является крылатой ракетой, а является аэробаллистической. Запускает ее модернизированный истребитель МиГ-31. Он, по сути, служит первой ступенью запуска ракеты.
Что такое сверхзвуковые ракеты
Вместе с РФ подобный вид вооружения разрабатывается Китаем и США.
Для запуска сверхзвуковой ракеты, в 10 раз превышающей скорость звука, используются истребители МиГ. Ракеты могут летать в атмосфере на скорости около шести тысяч километров в час и маневрировать, что затрудняет их обнаружение силами ПВО. Вес ракеты: 500 кг.
Сверхзвуковые ракеты могут включать в себя ядерные боеголовки.
Действительно ли РФ применяла "Кинжал"
Российские пропагандистские СМИ утверждают, что они наносили удары по военным складам Украины сверхзвуковыми ракетами. Однако западные аналитики, в том числе австрийский эксперт Том Купер, говорят, что Кремль запускал не “Кинжал”, а ракеты “Точка”. При этом в прессе говорят о сверхзвуковых ракетах для пропаганды и устрашения.
"Вероятно, "Кинжал" — это не что иное, как "Точка", выпущенная МиГ-31. Зато по телевизору можно похвастаться российскими высокими технологиями. Имейте в виду: нет смысла тратить время и драгоценные МиГ-31, которые нужны ВКС для обороны огромного воздушного пространства Сибири, на то, что может сделать система наземного базирования”, — написал на своей странице в соцсети Том Купер.
В то же время российский аналитик Павел Фельгенгауэр отмечает, что "Кинжал" мало что изменит в Украине, кроме "предоставления определенного психологического и пропагандистского эффекта", поскольку его использование может означать, что в РФ заканчиваются другие виды вооружения.
Другие типы гиперзвуковых ракет
Россия также разработала другие типы сверхзвуковых ракет, среди которых могут быть:
- "Сармат"
- "Авангард"
- "Циркон"
- Ракеты Д-30 "Булава"
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