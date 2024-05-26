"Свет погас, все начало на нас сыпаться": работники "Эпицентра" рассказали о первых минутах после обстрела

Число погибших в "Эпицентре" в Харькове снова выросло.

В Харькове по состоянию на 16:11 воскресенья, 26 мая, известно уже о 16 людях, погибших в результате удара оккупантов по строительному гипермаркету "Эпицентр". Предварительно, на момент атаки в помещении могло находиться до 200 человек. Работники гипермаркета рассказали о первых минутах после обстрела.

Видео опубликовала Харьковская ОВА.

Так, уцелевший после "прилета" сотрудник ТЦ Дмитрий Коваленко рассказал, что слышал два взрыва. После второго взрыва здание начало осыпаться. Дальше все начали выбегать.

"Мы дверь открыли, начали выпускать людей. Я не могу сказать, сколько людей было внутри. Я растерялся сразу. Не знал, что и как. Очень громко было", - вспоминает он.

Мужчина говорит, что когда вышел на улицу, увидел, как полиция выносила его раненых сотрудников.

Другая сотрудница Любовь Прудникова в момент удара оккупантов находилась на складе вместе со своей коллегой.

"Погас свет. Все сразу начало сыпаться на нас. Мы с Олей упали, накрылись. Включили фонарик, вышли и оказались в тупике. Нужно идти вперед, а там все пылает", - рассказала женщина.

По ее словам, на второй этаж была лестница. Они встретили парня, который помог им выбраться.

"На тот момент дышать уже было нечем", - говорит Любовь.

Напомним, удар РФ по "Эпицентру" в Харькове убил мать и ее 12-летнюю дочь.

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