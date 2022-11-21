Света может не быть очень долго: гендиректор YASNO назвал три сценария по отключению электричества

В Украине отключения электричества по лучшему сценарию будут продолжаться до марта 2023 года. Это произошло из-за постоянных российских обстрелов нашей энергетической системы.

Об этом сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.

Коваленко отметил, что сейчас в Украине без электричества 953 тысяч клиентов. Действуют как плановые, так и экстерные отключения света. Энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать систему, однако подобные отключения будут продолжаться до марта 2023 года.

Также энергетики разработали несколько сценариев развития событий:

Базовый – если новых атак не будет, то в Украине будут продолжаться плановые отключения электричества. Они будут повсюду, но непродолжительны.

– если новых атак не будет, то в Украине будут продолжаться плановые отключения электричества. Они будут повсюду, но непродолжительны. Позитивный – если новых атак не будет, а энергетикам удастся стабилизировать энергетическую систему, то отключений вообще не будет.

– если новых атак не будет, а энергетикам удастся стабилизировать энергетическую систему, то отключений вообще не будет. Негативный – если будут новые обстрелы и сеть сильно повредят, то придется задействовать не только повременные стабилизационные отключения, но и экстренные, при которых света может не быть очень продолжительное время.

"Мне кажется, следует быть готовыми к разным вариантам, даже к худшим. Запаситесь теплой одеждой, одеялами, продумайте варианты, которые помогут вам переждать долгое отключение. Лучше сейчас это сделать, чем потом жаловаться и винить кого-то. Тем более, все мы знаем, кто виноват в действительности", — написал Коваленко.

Обстрелы украинской энергетической системы

Российские террористы от 10 октября массированно обстреливают ракетами украинскую энергетическую систему. В последний раз, 15 ноября, террористы выпустили по нашему государству ориентировочно 100 ракет. Они еще раз повредили нашу энергетическую инфраструктуру.

В КГГА сообщили, что в Киеве готовятся к возможному полному отключению электроэнергии, однако пока в столице отказались от аварийных отключений и перешли к плановым. В "Укрэнерго" отметили, что украинцы должны готовиться к худшему сценарию, по которому отключение электричества может быть продолжительным.

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал горожан, проживающих в многоэтажках, переезжать в села, поскольку они могут остаться без электричества и тепла.

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