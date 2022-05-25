Светлана Лобода на третий месяц войны в Украине открыла центр помощи пострадавшим

Певица Светлана Лобода нашла новый способ, как помочь украинцам, пострадавшим от войны, которую враждебно развязала Россия.

Исполнительница рассказала, что каждый день получает в соцсетях сообщения от людей, которые делятся с ней пережитыми ужасами и своими переживаниями.

Как отметила Светлана, она всегда со слезами на глазах читает эти письма. Поэтому она не может стоять в стороне и хочет чем-нибудь помочь. Ради этого исполнительница решила открыть центр психологической помощи для всех, кто пострадал от ужасной войны.

"За последние три месяца полномасштабного вторжения России в Украину жизнь каждого изменилась до неузнаваемости. Когда я получаю ваши письма, я читаю их всегда со слезами на глазах. Невозможно привыкнуть к новым реалиям, невозможно забыть пережитый ужас, сложно справиться с новыми условиями жизни, неуверенностью в завтрашнем дне, а иногда — с отчаянием. Я знаю эти чувства, потому что сама испытываю эти чувства Я думала, как я могу еще больше помочь каждому, помочь не просто ответом на письма, не просто поддержать словом, а помочь максимально большему количеству людей. Общаться и помогать на широком уровне, привлечь профессионалов, с которыми я работаю сама", — поделилась певица в Instagram.

Светлана Лобода / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Светлана рассказала, что вместе с командой профессионалов открыла в Telegram чат-бот, куда может обратиться любой желающий и получить психологическую помощь. Также певица создала LOBODA Help Center, где будут проходить реальные встречи с психологами.

Также в рамках LOBODA Help Center всем пострадавшим от войны будет предоставлена материальная помощь.

"Я обещаю, что услышу всех! Только вместе мы сможем пройти этот сложный путь в нашей общей новой реальности. Мы вместе обязательно справимся", – рассказала Лобода.

Отметим, что Светлана Лобода только в конце февраля заговорила о войне в Украине. Однако молчала о том, что Россия напала. Уже в марте певица начала публично говорить о том, что РФ враждебно вторглась на территорию Украины.

Также Светлана начала заниматься благотворительностью и отправляла в Украину гуманитарную помощь.

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