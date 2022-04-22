Светлана Тарабарова о родном дяде, живущем в России: "Пропаганда выела ему мозг"

Светлана Тарабарова о родном дяде, живущем в России: "Пропаганда выела ему мозг"

Украинская певица Светлана Тарабарова рассказала о реакции родного дяди, живущего в России, на войну в Украине.

По ее словам, брат мамы звезды написал сестре Светланы после того, как российские оккупанты взорвали Антоновский мост в Херсоне.

Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу "Разговор".

"Город был напуган, шок. А он пишет моей сестре: "Галочка, поздравляю, наконец-то вас освободили. Теперь вы заживете". Это родной дядя", – рассказала певица.

Исполнительница добавила, что они всей семьей пытались донести правду дяде, присылали ему реальные фото, видео, новости. Впрочем, это было зря.

"Три дня мы переписывались с этим… мужчиной. Мы закончили переписываться после того, как моя мама сказала: "Просто заблокируй его". Родная сестра сказала. Он не понимает, он слеп, настолько пропаганда выела ему мозг", – добавила она.

Также Тарабарова поделилась, что родители и сестра остались в Херсоне.

Напомним, недавно Светлана Тарабарова оказалась под капельницами. Исполнительница показала фото из больничной койки.

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