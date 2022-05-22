Светлана Тарабарова показала, что российские оккупанты сделали с детской площадкой на территории ее ЖК

Украинская певица Светлана Тарабарова вернулась домой и собственными глазами увидела, что российские оккупанты сделали из Украины.
В частности, артистка побывала на детской площадке на территории ее жилого городка. То, что Светлана увидела, она сняла и поделилась жутким видео в своем Instagram.
В ролике видны детские обстрелянные из оружия качели, обстрелянные окна рядом с площадкой, полуразрушенные детские горки.
"Денацификация детской площадки прошла успешно. Надеюсь очередной "герой РФ" получит за это очередной орден. Слова девочки Веры: "О, домик остался цел!". Спасибо, дети! Позитивное мышление – это реально спасение для всех нас сейчас! Отстроим. Не простим", — прокомментировала видео Тарабарова.
Напомним, ранее Светлана Тарабарова рассказала о родных, живущих в оккупированном Херсоне. Артистка призналась, что ее родные просто не успели выехать.
Читайте также:
- Оля Полякова со слезами вспомнила, когда ожила после начала войны: "Я словно из гроба, бл*дь, встала"
- Макаревич об уничтожении оккупантами зоопарка в Харькове: "Спецоперация по освобождению животных"
- Ксения Мишина дала практические советы, как помочь ребенку справиться со стрессом и принять происходящее