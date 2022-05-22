Светлана Тарабарова показала, что российские оккупанты сделали с детской площадкой на территории ее ЖК

Светлана Тарабарова показала, что российские оккупанты сделали с детской площадкой на территории ее ЖК

Украинская певица Светлана Тарабарова вернулась домой и собственными глазами увидела, что российские оккупанты сделали из Украины.

В частности, артистка побывала на детской площадке на территории ее жилого городка. То, что Светлана увидела, она сняла и поделилась жутким видео в своем Instagram.

В ролике видны детские обстрелянные из оружия качели, обстрелянные окна рядом с площадкой, полуразрушенные детские горки.

"Денацификация детской площадки прошла успешно. Надеюсь очередной "герой РФ" получит за это очередной орден. Слова девочки Веры: "О, домик остался цел!". Спасибо, дети! Позитивное мышление – это реально спасение для всех нас сейчас! Отстроим. Не простим", — прокомментировала видео Тарабарова.

Напомним, ранее Светлана Тарабарова рассказала о родных, живущих в оккупированном Херсоне. Артистка призналась, что ее родные просто не успели выехать.

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