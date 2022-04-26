Светлана Тарабарова рассказала о родных, которые живет в оккупированном Херсоне: "Они не смогли уехать"

Светлана Тарабарова рассказала о родных, которые живет в оккупированном Херсоне: "Они не смогли уехать"

Сестра и отец украинской певицы Светланы Тарабаровой уже второй месяц живут в оккупации.

Исполнительница рассказала, что ее родные не смогли уехать из города.

"Моя семья не смогла уехать. Сестра не хочет бросать родителей, а отец не может уехать. Там такое уж комьюнити, их уже не сломаешь", — поделилась певица на YouTube-канале "Разговор".

Тарабарова говорит, что связь с ними есть. Впрочем, в городе совсем не работает украинское телевидение. Также в Херсоне не хватает лекарств, но местные пытаются обмениваться между собой всем необходимым.

"Связь есть. Украинского телевидения нет уже около месяца. Раздают гуманитарку. Сначала люди ее не брали, протестовали, но город полностью заблокирован. В Херсон не поступают уже давно медикаменты. Аптеки не работают почти", — рассказала исполнительница.

Светлана Тарабарова / instagram.com/tarabarova

По словам Тарабаровой, ей очень больно, что Херсон оказался под оккупацией. Светлана очень волнуется за отца и сестру.

"Конечно, мне больно и жаль, потому что сестра постоянно слышит взрывы. Там что-то за городом стреляет, а иногда и в городе. Это очень ужасные вещи. Орки похищают людей прямо из квартир", — добавила Светлана.

Впрочем, Тарабарова даже в столь трудные времена пытается реагировать с юмором. Она говорит, что ее родные не уехали из Херсона, чтобы было кому протестовать против оккупантов.

"У меня спрашивают: "Почему твоя семья не уехала из Херсона, почему ты им не помогала". А я говорю, а кто будет на митинги ходить", — шутит Светлана.

Читайте также: